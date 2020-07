Fylkesråd: Fastboende får ikke fortrinnsrett i ferjekøen

Pluss

Til NRK uttalte fylkesråd for infrastruktur og samferdsel i Nordland, Bent-Joachim Bentzen tidligere i dag, onsdag 8.juli, at de vurderer å lage en fortrinnsrett-ordning på enkelte fergestrekninger, som i Vevelstad. Han påpekte at det er en ekstraordinær situasjon på Helgeland med mange reisende, og han ville imøtekomme behovene til lokale næringsdrivende, som bønder.