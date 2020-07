Lot seg inspirere av Odd Nerdrum

Pluss

Galleri M3 åpnet lørdag med vernissasje i den gamle prestegården i Sømna. Tre stuer i det gamle huset gir rom for like mange kunstnere og tre ulike uttrykk. Torill Bertelsen, Cezary Szewczyk og Monika Helgesen var alle tre til stede under åpningen av utstillingen.