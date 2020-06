Pluss

- Hvis du spør hva som har vært høydepunktet i min karrière, så må det være øyeblikket jeg gikk fra MS Fridtjof Nansens nybyggteam og ombord i samme skip, for å være hotellsjef. Så kom korona. Men i februar var vi lykkelig uvitende om det, da vi for første gang tok skipet ut og seilte Bergen- England. Vi hadde korona i hælene uten å vite om det. Jeg skulle bare være 11 dager hjemme før ny tur, men så ble alt stengt ned. Det innebar også at seks seilinger med skipet til Brønnøysund denne våren ble kansellert, og at store deler av vårt utenlandske mannskap ikke har kommet seg hjem grunnet korona-stengte grenser. De har jobbet mens vi har lagt i opplag, forteller brønnøyværingen Aleksander Kibsgaard som er hjemme i Brønnøysund når denne praten føres på TD med tom hurtigrutekai søndag.