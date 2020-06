Lokale utviklere laget digitale koronaløsninger på rekordtid

Pluss

Over flere år har digitalisering av det norske samfunnet vært et satsingsområde og det har vært lagt ned betydelige ressurser for å oppnå dette. Det har ifølge distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland betydd mye under koronakrisen. Hun mener kompetansemiljøet som finnes ved Brønnøysundregistrene og Digitaliseringsdirektoratet (Altinn) i Brønnøysund har vært drivkraften bak.