Var ikke folk om bord i sjark utenfor Vega.

Pluss

Det meldte Hovedredningssentralen i Nord-Norge (HRS) lørdag.

– Båten er observert med bare baugen opp av vannet. Vi har iverksatt en redningsaksjon med helikopter fra Brønnøysund og Ørlandet, redningsskøyte fra Rørvik, ambulansebåten Eyr Bremstein fra Vega, i tillegg kommer det en del sivile båter til området, fortalte redningsinspektør Ørjan Delbekk ved HRS til BA lørdag morgen.

Senere har man avklart at sjarken hadde slitt seg og at ingen er savnet.

Det er observert en sjark som ligger med baugen i været nord øst av Vega. HRS ønsker informasjon om noen har kunnskap om denne. Tlf 75559300 pic.twitter.com/xw0eJktwrF — HRSNordNorge (@HRSNordNorge) June 20, 2020

Sjarken skal ligge i vannet mellom Gulløyan og Ingeløya.

Det var ingen melding om at noen var savnet, men HRS måtte ta høyde for at det var mulig.

– Nei, vi har ikke fått noen savnetmeldinger, i beste fall er dette en båt som har slitt seg, men i verste fall er det folk om bord, sa Delbekk.

Det var forsøkt å banke på skroget og å rope, uten at man fikk noe svar.

Sjarken ble meldt inn klokken 10.29 av en båtfører som hadde observert sjarken i sjøen.