Russen rigger til intensiv feiring denne uka

Bak Shell i Brønnøysund ligger den tidligere bowlinghallen og bak der igjen er det satt opp et festtelt som årets russ har fått låne av BIL. Her blir det russefest i juni, fra tirsdag 16. juni da russen har sin siste skoledag på Brønnøysund videregående skole, samme dag som de under en høytidelig seanse får sitt vitnemål.