Barnetun trekker saken, nå legges barnehagen ned

Pluss

BA kunne torsdag melde at Barnetun barnehage og Brønnøy kommune skal møtes i Brønnøy tingrett 18. juni for å argumentere over en midlertidig forføyning, der Barnetuns mål var at retten skulle slå fast at kommunen måtte la barnehagen forbli i Brønnøyhallen til saken er endelig avgjort i hovedforhandling senere. Til hovedforhandlingen var også Kunnskapsdepartementet saksøkt etter at Fylkesmannen i Nordland 6. mai stadfestet lovligheten i kommunens vedtak om tilskudd til barnehager.