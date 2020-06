De ansatte er eierne av 12,7 millioners nybygg

Pluss

- Det er ungdommene som skal drive videre den virksomhet som er bygget opp her, så det var viktig for meg å involvere dem når nybygg skulle reises. At de tar dette løftet sammen med meg og Roald Mardal, er veldig flott og gledelig, sier innehaver Oddbjørn Hauglund av Hauglund maskin AS.