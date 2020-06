Ronald (49) trodde han skulle dø:

- Men faktisk trenger vi gruvedrift mer enn noensinne

- Det mange ikke forstår er at vi må ha gruvedrift for å kunne gjennomføre det grønne skiftet, sier bergverksarbeider og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund, Ronald Jacobsen som selv trodde han skulle dø under kullskjæring i Svea Nord på Svalbard.