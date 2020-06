Fylket foreslår nattbåt mellom Vega og Brønnøysund

Pluss

For første gang har fylket foreslått å bruke begge båtene for å få rutene både på Vega (Kirkøy)-Herøysteder-Sandnessjøen og Brønnøysund-Ylvingen-Vega (Rørøy) til å gå opp på en mer rasjonell måte. Forslaget blir ruteprogrammet som skal anbudsutsettes med oppstart fra 1. april 2020 når den de to nye hurtigbåtene fylkeskommunen bygger til de to sambandene skal settes i drift.