Ungdom krever rettferdig behandling

Pluss

Med plakater og slagord deltok Kaled Omer, Abukair Mustaf og Dige Jegin i dagens støttedemonstrasjon for Black Lives Matter i Brønnøysund. Dette er en global aksjon startet i 2013 for å hindre vold mot sorte og andre grupper som lider under rasisme, og profilere stolthet og glede i de samme gruppene.