Fiskeriministeren roser, men gir ingen løfter

Akvafuture As drifter tre lokaliteter. Det første anlegget ble etablert i Sæterosen i Brønnøy, det andre i Andalsvågen. Det siste ble etablert i Hamnsundet, begge de to sistnevnte er i Vevelstad kommune. Driften er basert på to utviklingskonsesjoner og tre forskningskonsesjoner. Disse forskningskonsesjonene er tidsbegrenset og går opprinnelig ut desember 2020. Selskapet har søkt om forlengelse og fikk dette forlenget til januar 2024. Dette var to år mindre enn hva selskapet søkte om.