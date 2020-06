Brønnøy kalk tar tilbake permitterte til internt veiprosjekt

Pluss

- Vi er i gang igjen etter at ledelsen heiv seg rundt og fikk innhentet et veiprosjekt som var satt bort. Dette viser vilje til å holde mannskapet i arbeid og er dagens gladsak, sier hovedtillitsvalgt i Brønnøy kalk Ronald Jacobsen i Norsk Arbeidsmandsforbund. De ansatte var ifølge Jacobsen permittert for fire uker i første omgang, men bare en uke etter er mange tilbake på jobb.