Pluss

– Klimautfordringene har jeg sett komme, som bestefar har jeg levd så lenge at jeg ser det store skiftet som har vært. Men jeg tror også at vi som besteforeldre kan være en viktig støtte våre barnebarn i deres kamp for en klode det er mulig å leve på for alle uansett hvor de lever og bor, sier Normann Natland fra Besteforeldrenes Klimaaksjon.