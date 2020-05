Ekstraturer for Vega-båt fordi ny kai mangler landstrøm

Pluss

Like før halv ti torsdag kveld kom M/S «Rypøy» fra Vega til Sandnessjøen. Her ble hurtigbåten liggende over natta, selv om den ifølge ruteplanen skulle ligget ved kai på Gardsøya i Vega. I stedet går den ekstraturer uten passasjerer til Sandnessjøen de fleste kveldene i uka. Grytidlig neste morgen returnerer den til Vega for å ta opp ruta klokka 06.30.