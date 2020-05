Havbrukssenteret: - Vi må prioritere gjester

Pluss

Hanne Karijord har kontaktet BAnett for å beskrive hva hun opplevde da hun fredag i forrige uke parkerte på Toft for å sitte på med en båt ut til hytta på Storøya. I et leserinnlegg skriver hun at hun ble bedt om å flytte bilen da hun parkerte ved småbåthavna på Toft.

Hun spør også om det ikke er parkeringsplasser tilgjengelig for allmennheten på Toft.

Ikke offentlige p-plasser

Daglig leder for Norsk Havbrukssenter Arnfinn Torgnes og daglig leder for Norsk Havbrukssenter Visning AS Katrin Bunte svarer at det ikke er noen kommunale eller offentlige parkeringsplasser på Toft for allmennheten.

– Norsk Havbrukssenter har de siste årene utvidet sin virksomhet betydelig. Dette gjelder både tilbudet man har, bygg, anlegg, ansatte og gledelig økning i antall besøkende. Som et ledd i denne utviklingen er det også opparbeidet parkeringsplasser. Disse er naturlig nok forbeholdt våre gjester, enten det er besøkende på visningsanlegget, utstillingen, spisegjester eller overnattingsgjester i rorbuene. I tillegg har vi også småbåtmarina der de som leier båtplass også har rett til parkering. De fire siste årene har vi også hatt plasser for bobiler, sier Torgnes og Bunte.

Setter opp skilt

Begge ber om forståelse for at de må prioritere hvem som kan parkere ved senteret.

– De aller fleste forstår og respekterer at vi må prioritere gjester, besøkende, leietakere og ansatte med parkeringsplasser. I noen få tilfeller har vi imidlertid registrert at folk «tar seg til rette», og parkerer på plasser reservert for bobiler, på snuplasser for buss og at de opptar plasser ment for gjester og ansatte i flere dager. Så langt har vi forsøkt å løse dette med å ta kontakt og gi muntlig informasjon. I løpet av kort tid vil dette bli fulgt opp med tydelig skilting, sier Torgnes og Bunte.

Begge understreker at folk er hjertelig velkommet til Toft. Visningsanlegget, utstillingen og kafeen/restauranten er igjen åpnet for besøkende.

– I rorbuene er det stor aktivitet i og de første bobilgjestene er også kommet. Vi har også noen få ledige båtplasser i marinaen, og vi gjør alt vi kan for å ha parkeringsplasser for alle våre gjester og besøkende, sier Arnfinn Torgnes og Katrin Bunte.