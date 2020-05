Per Kåre Hatten tenkte at korona skulle ta knekken på livsverket, men nå skinner sola igjen på Torghatten

Pluss

Da koronakrisen slo inn over Norge for alvor i midten av mars bestemte Hatten seg for å gjøre om 60 av totalt 250 campingplasser til åker. Det så dårlig ut for å få turister på besøk. Sammen med Ralf Lünser startet han selskapet Torghatten Agro og 20 mål med jord, inkludert deler av selve campingplassen, ble konvertert til åker for å dyrke blant annet poteter, gulrøtter, pastinakk, kål, rabarbra, rødbeter.