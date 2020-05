Far mener fylket bryter et løfte om utdanning til sønnen             

Pluss

Sønnen søkte på VG1 byggfag i fjor og fikk dette innvilget med fortrinnsrett på grunn av spesielle behov. I en epost til skoleledelsen ved BVS viser faren til at søkere som har fått innvilget VG1 med fortrinnsrett har rett til å fortsette på samme skole. Ved å fjerne byggfaglinjen som en mulighet kommende skoleår mener faren at denne muligheten nå er borte for sønnen.