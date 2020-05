Unesco krever svar om oppdrett i verdensarvområdet

Pluss

I april ble det klart at Klima- og miljødepartementet ga oppdrettsselskapet Mowi medhold i klagen mot Miljødirektoratet som i 2019 tilbakekalte utslippstillatelsen som ble gitt av Fylkesmannen i Nordland for fire år siden. Denne avgjørelsen fra departementet ble gjort kjent for direktøren i Unesco gjennom en tredjepart.