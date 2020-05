- Nå har vi jo vært veldig heldige med at vi har Nils Hilmar

Pluss

Grunnlovsdagen 2020 kommer nok til å bli husket i lang tid framover, men en annerledes feiring kan også være en fin feiring. Digitale sendinger, både lokale og nasjonale, tar over for mye av det vi er vant med. Fra Vega blir det TV-sending både på kommunens nettsider, på Vegasiden på Facebook og via BAnett klokken 11 på grunnlovsdagen.