Pluss

Denne uken antydet økonomisjef Frank Nilssen at skattesvikten på grunn av koronakrisen, altså redusert skattebetaling på grunn av blant annet redusert aktivitet i økonomien og permitteringer, ville være godt over ti millioner, og at man trolig snakket om minst to millioner kroner i tapte inntekter fra f.eks. brukerbetaling og penger brukt på smitteverntiltak og slikt som økt sosialhjelp.