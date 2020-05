Sømnas nye frisklivsgeneral: Lagspiller med fremtidsfokus

Pluss

De to klatreløypene i Ravnfloget, kalt den grønne og den røde, er knyttet sammen av en line 225 meter over bakken. Med magebeltefeste og hender på to liner som går parallelt i skulderhøyde, tas ett steg foran det andre på den ene snora som beina balanserer på. Dette, som kalles en nepalbro, er et høydepunkt for dem som liker en utfordring i en spektakulær klatreløype. Kristine Hermansen Dahle er en av dem.