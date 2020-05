Kommunen vurderer anmeldelse for miljøkriminalitet etter riving av bygg

Pluss

I påskeferien ble det gamle samvirkelagsbygget ved hurtigbåtkaia på Ylvingen revet på dugnad med Emil Casper Engebrigtsen som ansvarlig. I etterkant mottok Retura Shmil en bekymringsmelding om mulig miljøkriminalitet. De hadde fått bilder og video av at rivningsverket ble kastet på et bål like ved. Retura Shmil skrev i en e-post til Fylkesmannen i Nordland 14. april at de er den eneste mottaksstasjonen i nærheten som tar imot trevirke og at de ikke på dette tidspunktet hadde blitt kontaktet for leie av container eller for mottak av ordinært avfall eller farlig avfall. Fylkesmannen tok igjen kontakt med Vega kommune.