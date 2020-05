Politiet endrer rutiner og opplæring etter Fosdahl-saken

Pluss

Fosdahl rettet sterk kritikk mot både politi og helsetjenestene etter at han måtte vente fem timer på å få hjelp til å komme seg inn i broren Kjell Inge Fosdahls leilighet 29. mars i år. Det viste seg at Kai Fosdahls frykt var berettiget, og at broren hadde fått et illebefinnende og lå hjelpeløs på gulvet i sitt hjem. Han døde på Sandnessjøen sykehus drøyt to uker etter hendelsen.