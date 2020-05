Kompis laget video til Bjørn Jens' krigsseiler-låt

Pluss

Videoen er produsert av en kompis av Bjørn Jens, Roar Edvardsen, i dag en advokat bosatt i Harstad. De var i militæret sammen i 1977 til 1978. Der ble de gode venner, og har holdt kontakten i ettertid. Edvardsen var også med til studioet i Nashville da Bjørn Jens spilte inn «Fra 40 til 45» for 30 års tid siden.

– Jeg har alltid tenkt at dette er en av de beste sangene til Bjørn Jens. Han har jo alle sider med seg, og ble vel mest kjent for den mer rølpete siden. Men jeg blir nesten litt sånn rørt av den her hurra-gutten som skriver sang om faren sin. Vi har hatt flere samtaler om hvordan faren hans var, og jeg tenker det er mange av krigsseilernes barn som har opplevd det samme, sier Edvardsen til Helgelands Blad.