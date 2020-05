Thorkildsen: - Umulig å si om Brønnøy slipper unna

Pluss

Professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø Ørjan Olsvik uttalte på NRK Nordlands sending mandag kveld at han mener tiltak må pålegges etter smittetetthet. Olsvik er av den oppfatning at det å pålegge de samme strenge reglene for hele landet fratar folk grunnlovsfestede rettigheter uten grunn.