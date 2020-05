Knygh og Slåttøy tar plass i næringsutvalg

Pluss

Kommunestyret i Sømna har valgt Hans Ivar Slåttøy i Slåttøy transport AS som fast representant fra Sømna næringsforening til det kommunale utvalg for næring. "Dette etter at næringsforeningen hadde møte, og ga beskjed om at Slåttøy var ønsket som representant for dem.", går det frem av sakspapir til kommunestyret.