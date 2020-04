Nå er Sømna-karantene opphevet

Pluss

De som inntil i dag har vært i karantene i Sømna grunnet lokale karantenebestemmelser er ikke lenger omfattet av slik karantene. Kommunestyret i Sømna har enstemmig gått inn for å følge nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak.

Opphever lokale karanteneregler

Dette ble vedtatt i dag torsdag 30. april:

1. Sømna kommune opphever lokale karanteneregler fra torsdag 29. april.

2. Kommunen vil følge smittesituasjonen kontinuerlig, og vil kunne vurdere innføring av lokale karanteneregler for reisende fra regioner med stor smittepress hvis smittesituasjonen igjen endrer seg negativt.

3. Sømna kommune oppfordrer både innbyggere og besøkende i Sømna om fortsatt å ha stort fokus på smittevern og følge basale smittevernråd

4. Karanteneplikt for personer som i karantene etter tidligere vedtak i kommunen opphører fra torsdag 29. april

I kommunestyret ble det kommentert at datoen i vedtaket ikke er korrekt, og denne vil bli korrigert.

Fikk ros

Kommunens lege, administrasjons- og politiske ledelse fikk ros fra kommunestyret for håndteringen av koronakrisen lokalt. Det fikk også innbyggerne initiert av kommunestyrerepresentant Viktor Stein (Rødt). En ros som ble tilsluttet av ordfører og kommunedirektør.

– Jeg vil slutte meg til den ros som er gitt til administrasjon og politisk ledelse i denne korona-tiden. Men vi skal og gi honnør til befolkningen i Sømna. Jeg har inntrykk av at folk har fulgt oppfordringer og regler veldig bra. Det viser også resultatet. Men det er viktig nå å understreke at vi ikke senker skuldrene alt for mye, sa Stein.

