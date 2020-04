Brønnøymann må i fengsel for narko og ruskjøring

Pluss

Ifølge tiltalen mot mannen hadde han i november 2018 45,41 gram amfetamin i et skrin i bilen sin og 2,07 gram hjemme da han ble tatt for kjøring i amfetamin- og hasjrus. Våren 2019 hadde han tre gram hasj hjemme. Han var også tiltalt for ett til tilfelle av ruskjøring i hasjrus, for to tilfeller av kjøring uten førerkort og for å sette ugyldige prøveskilt på bilen sin, samt for bruk av narkotika.