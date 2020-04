BIL børster støvet av planene om aktivitets-SFO

Pluss

BIL fotball har tidligere jobbet med å få til en ren fotball-SFO. Roger Haugen og Bjørn Arve Bønå presenterte de nye planene på hovedlagets årsmøte tirsdag.

- Grovskissen er å skreddersy et treningsopplegg etter skoletid med mat og leksehjelp for unger fra andre opp til og med sjetteklasse. Et tilbud der man kan velge hele uken eller bare noen dager. Vi se også for oss henting av elever fra Salhus og Nordhus skole. Mye av planverket ble laget for flere år siden da airdomen ble bygget, sier Haugen.

Fotballhallen blir sentral

Når nå fotbalhallen er i ferd med å fullføres tas planene fram igjen.

- Vi ønsker både å få aktivitet i anleggene og tillegg ligger det penger i det for BIL. Grand kjører tre dager i uken i Bodø til 1.800 kroner. Mens Sandnessjøen har fem dager til 2.400 med én ansatt, som også gjør andre oppgaver i klubben, både sportslig og aministrativt, sier Haugen.

Det er snakk om på ansette én person som har hovedansvar for driften og tilby BVS-elever på toppidrett jobb som instruktører etter skoletid.

- I tidligere utredringer har er det lagt opp til én leder og ungdommer som jobber mens det er aktivitet i halvannen time, sier Haugen.

Konkurrere eller samarbeide med kommunen?

Kommunen er i dag alene om å driver skolefritidsordning i Brønnøy.

- Førsteklassingen min koster 3.000 på den kommunale SFO-en. Jeg ser store muligheter for å lage et vel så godt tilbud som ikke nødvendigvis er så dyrt. Men det må gjøres flere underslkelser og settes en del tall, sier Bønå.

BILs årsmøte vedtok å utrede dette nærmere for mulig oppstart 1. januar 2021. En arbeidsgruppe skal levere en innstillng til styreleder i hovedlaget innen 30. august.

BIL Fotbal la fram planene og ønsket årsmøtets tilslutning til å gå videre. I debatten som fulgte ble det tatt til orde for å involvere de andre undergruppene for å legge til rette for bredde i aktivitetene fra start av og sjekke interessen blant foreldrene.

Det er delte meninger om hvorvidt man skal bli en konkurrent eller inngå et samarbeidmed kommunen Det er også ulike synspunkter på om BIL fotball eller hovedlaget skal ha styringen.

Leder i hovedlaget Aina Melstein, og flere med henne, roste initiativet.

- Dette er et veldig godt initiativ som kan bli en positiv og populær sak. Hovedlaget vil uansett ha arbeidsgiveransvaret for en eventuell ansettelse. Vi har flagget at vi ikke lønner noen, men tiden endrer seg. Det er viktig at opplegget blir utredet skikkelig. Interessen og økonomien blir viktige deler av utredningen, og interessen samt økonomien i dette er viktig, sier Melstein.

Det nedsatt en arbeidsgruppe som skal legge fram en innstiling innen 30. august. Det ble også vedtatt å gå i snarlig dialog med Brønnøy kommune for avklaringer og diskutere et eventuelt samarbeid.

Arbeidsgruppen består av Aina Melstein, leder i fotballgruppen Kjell Rune Stavang, leder i håndballgruppen Elin Olsen og leder i BILs idrettsskole når denne kommer på plass.

Styret forsetter

Aina Melstein ble gjenvalgt som leder i hovedlaget for ett år, mot normen på to - etter eget ønske. Det samme gjelder de fleste andre i arbeidsutvalget. Prosjektleder Espen Slotvik (ett år), kasserer Ole Stian Solsem (ett år), sekretær Unn Hestvik (to år), medlemsansvarlig Siri Knoph (ett år) og styremedlem Arne Robert Hartvigsen (ett år).

Brønnøysund idretslag hadde 762 betalende medlemmer i 2019, mot 811 året før. Etter at volleyball er reetablert i år har BIL nå 14 undergrupper. Lederne for disse er også en del av styret i hovedlaget. Disse er rangert etter medlemstall:

Håndball (365): Elin Olsen

Fotball (219): Kjell Rune Stavang

Idrettsskolen (62): Mangler leder

Friidrett (58): Unn E. Hestvik

Svømming (51): Matti Riesto,

Badminton (31): Ken-Robin Utvik

Styrkeløft (21): Katrine Kvitvær

Innebandy (20): Thor Arne Karlsen

BIFF (17): Solveig Lomsdal

Goldboys (10): Odd Steinar Arntzen

Turn (6): Marianne Dalheim

Triatlon (0) : Hanne Reppen

Brett og hjul (0): Andreas Mortensen

Volleyball (reetablert 2020): Viktoriya Fosdahl

- Så langt vi kjenner til er BIL det mest allsidige idrettslaget i Nordland som har flestaktive undergrupper. Vi er også et av de største lagene som fremdeles driverdugnadsbasert, sier Aina Melstein.

Håndballgrupen er fortsatt størst med 365 medlemmer. Foran fotball med 219 og idrettsskolen med 62 betalende medlemmer i 2019.

- Fotball hadde størst nedgang i medlemstallet i fjor. Mens badminton hadde størst økning fra 14 til 31 aktive, med 20 under 12 år. Triatlon-gruppen har ikke hatt aktivitet. Det har heller ikke Brett og hjul, der foreligger det planer om et anlegg ved Brønnøyhallen, redegjør Melstein.