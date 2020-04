Vil heve standarden på omsorgsboligene

Pluss

Åtte nye omsorgsboliger ligger litt tilbaketrukket bak Vega Mekaniske på Gladstad, men likevel nært begge matbutikkene og også Vega omsorgssenter. I februar 2019 inngikk Vega kommune og Concepthus avtale om bygging av boligene og OK Kristoffersen Entreprenører AS sto for grunnarbeidet. Totalt har prosjektet en kostnadsramme på 22 millioner kroner. Nå vil ordføreren løfte prosjektet ett hakk høyere ved å bruke enda mer på uteområdet.