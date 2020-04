Begrenset tilgang på smittevernutstyr kan avgjøre hvem som får tannlegehjelp

Pluss

Da koronaviruset kom til Norge for alvor ble blant annet tannklinikkene stengt. Nå har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utarbeidet en veileder for tannhelsetjenesten som de skal forholde seg under pandemien. Fylkestannhelsesjef Henrik Schmidt i Nordland sier Helsedirektoratet også har hatt jevnlige møter med fylkestannlegene.