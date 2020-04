Gir dispensasjon til bygging av høyspentlinje

Pluss

Bindal kraftlag har søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bygging høyspentlinje. Søknaden gjelder flytting av høyspentlinja ved Valvikheian. Begrunnelsen for flytting av traseen er at dagens trasé er mer utsatt for lyn og uvær enn det kraftlaget mener planlagt trasé vil være.