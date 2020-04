Kaller inn til kommunestyremøte med fysisk oppmøte

Pluss

Siste kommunestyremøte i Vega var 12. mars. Møtet var ferdig bare to timer før regjeringens pressekonferanse hvor det ble innført store inngripende tiltak i folks hverdag. Stengte skoler, barnehager og noen spesielt utsatte arbeidsplasser som fysioterapeuter og frisører ble stengt. Nå har gradvis samfunnet begynt å åpne opp igjen med åpne barnehager og mandag er første skoledag for 1. til 4. trinn og videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2.