Utleierorbuer på Berg tillatt endret til fritidsbolig

Det var et enstemmig formannskap i Sømna som onsdag gikk inn for å godkjenne bruksendring for tre rorbuer ved byggefelt på Berg. Sømna kommune tar samtidig ikke stilling til eventuelle begrensninger i tilskuddsvilkårene for tilskudd som tiltakshaver kan ha mottatt ved oppføring av rorbuene. Formannskapet vil ha egen søknad hvis det skal foretas seksjonering eller fradeling.