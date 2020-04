Linus (3) savnet barnehagen så mye at han syklet rett inn

Pluss

Fredag 13. mars stengte alle barnehagene i Norge. Regjeringen bestemte før påske at barnehagene skulle åpne mandag 20. april, men blant annet Brønnøy kommune har valgt å bruke muligheten til å utsette åpningen en uke til 27. april. Begrunnelsen fra oppvekstsjef Cathrine Theting er at man trengte tiden for forberedelser.