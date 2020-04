Hjemvendt fra Spania og overveldet over godviljen til brønnøyværingene

Pluss

Brønnøyværingen Thor Dantas Nielsen og kona Fabiana Dantas Nielsen fra Brasil kom til Brønnøysund på torsdag, etter henholdsvis tre og fem dager i bil for å komme seg fra Spania. Thor jobber på Gullfaks A-plattformen for Equinor og Fabiana jobber i Hurtigruten. De er bosatt i Torrevia i Spania og har de siste to årene pendlet for å komme seg på sine norske jobber.