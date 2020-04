Søker om fritak fra lokalpolitikken

Pluss

Martin Kvarsvik opplyser i e-post til Bindal kommune at han har flyttet fra Bindal og søker om fritak for sine politiske verv. Kvarsvik er medlem av kommunestyret og første varamedlem i formannskapet. Ifølge kommuneloven er en folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år. Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden.