Trygge handlende ser ikke hensikt med smittestopp-app

I løpet av et døgn hadde 730 000 fredag morgen lastet ned FHIs smittestopp-app. Folkehelseinstituttet håper flest mulig laster ned appen, og sier at over 50 prosent av Norges befolkning over 16 år må ta den i bruk, om den skal ha noen nytte. Helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun Gundersen, vil ikke laste ned regjeringen sin nye smitteapp, som varsler om du har vært i nærheten av en som er koronasmittet. Hun advarer alle som er opptatt av personvern mot å laste den ned. Karina Hass ser ikke hensikten med appen nå.