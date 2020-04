Koronakrisen merkes i laksemarkedet

Pluss

Regnskapsåret 2019 ble svært positivt både for Vega Sjøfarm AS og for Vegalaks AS. Vega Sjøfarm hadde en omsetning på 75,5 millioner kroner, det er 15,3 millioner mer enn året før. Resultat før skatt ble 40,4 millioner kroner mot 33,7 millioner i 2018.