Hastemøte i Sømna om satsing på reiselivskampanje

På én dags varsel holder næringsutvalget i Sømna teams-møte torsdag kveld. Fagleder for landbruk og næring i Sømna, Audhild Bang Rande, ber næringsutvalget innvilge 37.000 kroner til utvikling av egen nettside for næringslivet i Sømna. Pengene skal bevilges over kommunalt næringsfond.