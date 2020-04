Fylket regner med 200-300 millioner i inntektstap

Pluss

Den 12. mars ble det innført omfattende tiltak for å hindre videre smitte av koronaviruset. Dette medførte blant annet for fylkeskommunens del redusert trafikk på ferjene, seinere ble det gratis å ta ferje for å forhindre at billettørene skulle bli smittet når passasjerene skulle betale for billetten. I tillegg ble alle tannlegekontor stengt.