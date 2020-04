Helstad spent på om hygienetiltak vil skape nok trygghet

Pluss

- Jeg er glad for at regjeringa lot barnehagene få uka etter påske til å forberede åpning. Så får vi se hvilke føringer og tiltak som skal til for at foreldrene og barnehagepersonell skal føle at det er trygt å ha barna i barnehagen. Det er tross alt fra 1- 5 åringer, påpeker bindalsordfører Britt Helstad (Ap) etter regjeringens fremlegging av nye korona-tiltak tirsdag. De vil først åpne barnehagene og tjenester som fysioterapi, psykolog, frisør og hudpleietjenester. Hvis smitteverntiltak er kommet på plass, så kan dette ifølge regjeringen skje over påske, 20. april.