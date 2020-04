Roots trenger en avklaring i løpet av mai

Pluss

Mandag ble det kjent at Kongsberg jazzfestival avlyser. Festivalsjefen sier til VG at de ikke vil vente lenger på et nasjonalt forbud og satser på at avlysningen uansett utløser klausul som fritar dem for ansvar. VG skrev også før helga at flere festivaler ber helsemyndighetene om å legge ned forbud mot arrangementene.