Lager visir til helsevesenet med 3D-printer

Pluss

Det er stor mangel på smittevernutstyr over hele landet. Derfor har det startet opp en egen facebookgruppe under navnet «3D-printere for assistanse til helsevesenet under Covid-19», forkortet til «Makers mot Covid-19». Gjennom denne gruppa er det startet opp en produksjon av visir som er printet ut i en 3D-printer. Det var gjennom «Makers mot Covid-19» at Grethe Hillersøy, som jobber i en prosjektstilling i Stiftelsen Vegaøyan verdensarv, først fikk ideen til at dette også var noe som kunne gjøres lokalt. Hun er utdannet marinbiolog og har et særlig ansvar for barn og unge i regi av stiftelsen.