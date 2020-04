Holand (Sp):-Regjeringens tiltak balanserer godt

Pluss

"Jeg har stor tiltro til sentrale myndigheters vurdering av situasjonen. Jeg tror dette er et godt utgangspunkt for å prøve å få samfunnet til å komme igang igjen. Etter min mening balanserer dette behovet for å holde kontroll på smittespredning samtidig som vi begynner den lange ferden mot normaltilstand", skriver sømnaordføreren i en kommentar til BAnett etter statsministerens presentasjon av koronatiltakene som skal gjelde fra 13. april.