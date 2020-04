Altinn får korona-ros

Brønnøyansatte hjelper norske bedrifter gjennom krisen

Samtidig som Computerworld lar superlativene hagle over Altinn, er tyve medarbeidere ved Digitaliseringsdirektoratet i Brønnøy, engasjert for å få på plass regjeringens kompensasjon til bedriftene under koronakrisen.