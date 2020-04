Sømna opphever karantene for Nord-Norge - unntatt Tromsø

Pluss

Det nye i vedtaket er at det nå ikke pålegges hjemmekarantene for personer som har vært i Nord-Norge, og da altså med et unntak for personer som har oppholdt seg i Tromsø kommune. Disse pålegges fortsatt 14 dager hjemmekarantene.

Det nye punkt 1. i smittevernvedtaket lyder:

1. Personer som ankommer Sømna kommune etter innreise fra Sør-Norge til og med Trøndelag fylke, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Det samme gjelder for personer som ankommer Sømna fra Tromsø kommune.

I det gamle vedtaket ble alle som hadde oppholdt seg nord for Saltfjellet også pålagt hjemmekarantene.

Det nye vedtaket gjelder fra og med torsdag 2. april til onsdag 8. april.

Informasjon om lokalt smittevernvedtak av 02.04.2020

«Sømna kommunestyret har i vedtak PS 17/20 vedtatt å delegere myndighet til formannskapet å fatte vedtak iht. § 4-1 i smittevernloven.

Sømna Formannskap har i dag fattet følgende vedtak om forlenget karantenebestemmelse med hjemmel i smittevernlovens § 4-1»

Vedtak:

«For å forsinke spredning av COVID-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, så fatter formannskapet i Sømna etter råd fra kommuneoverlegen følgende vedtak:

1. Personer som ankommer Sømna kommune etter innreise fra Sør-Norge til og med Trøndelag fylke, ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst. Det samme gjelder for personer som ankommer Sømna fra Tromsø kommune.

2. Offshorearbeidere som kommer fra arbeid på norsk sokkel ilegges 14 dagers karantene ved hjemkomst. Det samme gjelder fiskere, sjømenn og andre ansatte i norsk skipsfart som har vært utenfor områdene nevnt under punkt 1.

3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetenes til enhver tid gjeldende regler for karantene og isolasjon.

4. Nasjonale føringer for karantene og isolasjon har forrang fremfor kommunens vedtak.

5. Kommunen kan iht. smittevernloven § 4-1, 3. ledd gripe inn og sørge for gjennomføring av tiltak på den ansvarliges regning dersom vedkommende ikke retter seg etter vedtaket, og hvis vedtaket blir forsinket. Kommunen skal vurdere anmeldelse av personer som ikke retter seg etter kommunens vedtak.

6. Vedtaket gjelder i 7 dager, fra og med torsdag 2. april frem til og med onsdag 8. april.

7. Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven, jf. smittvernloven § 8-3.

8. Sømna kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.»