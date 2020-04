Bindal vil beskytte en aldrende befolkning

Pluss

Denne uka offentliggjorde Bindal nye skjerpede karanteneregler. Bindal kommune oppfordrer alle til å følge myndighetenes pålegg om å begrense reiseaktivitet ut av og inn til kommunen så mye som mulig, særlig gjelder dette helsepersonell og andre som innehar kritiske samfunnsfunksjoner. Alle som kommer fra, eller har oppholdt seg i områder med påvist Covid-19, ilegges hjemmekarantene etter ankomst til Bindal kommune.

Eldre befolkning

– Hvorfor har dere så strenge restriksjoner i Bindal kommune?

– Vi legger oss på en slik linje for at vi skal være rede til å ta smitten når den kommer. Vi klarer ikke å stenge oss ute, det er bare et spørsmål om når. Det er bare oss, Leka og Nærøysund rundt oss som ikke har fått påvist smitte. Jeg så også at Brønnøy hadde fått to nye tilfeller. Vi har også en eldre befolkning som vi må skjerme så godt det lar seg gjøre, sier ordfører Britt Helstad.

Kommuneoverlege Trond Iversen i Bindal opplyser til BAnett at det er 400 personer bosatt i Bindal over 70 år.

– Vi hadde møte med Fylkesmannen onsdag og vi vet fortsatt ikke når vi får smittevernutstyr. Vi har lite av det i dag og dette er også noe vi trenger til andre formål enn beskyttelse mot koronaviruset, sier ordføreren.

Ønsker ikke besøk fra nabokommunene

I Bindal har de utført langt flere tester av befolkningen enn nabokommunene. Totalt er over 80 personer testet så langt, og alle har vært negative

– Vi er heldige som har en høy andel som er testet. Alle som er testet bor spredt utover i hele kommunen. Men vi vet jo ikke hva som kan komme inn i kommunen, sier Helstad.

– I de nye karantenereglene dere har vedtatt som gjelder frem til 8. april, sier dere at dere ikke ønsker at bindalingene skal dra til kommuner med påvist Korona-smitte. Kan dere nekte noen fra eksempelvis Sømna, Brønnøy og Vega i å komme til Bindal?

– Vi kan ikke nekte noen å komme til Bindal, men vi kan si at vi ikke ønsker at de kommer fra kommuner med smitte. Vi oppfordrer også bindalingene til å ha minst mulig besøk i påskeferien. Vi har ikke stengt småbåthavnene våre, men kommer det noen fra et område med smitte så er de i karantene når de kommer til Bindal, understreker ordføreren.

– Det er flere i Bindal som pendler inn og ut av kommunen på arbeid. Hvordan løser dere dette?

– Vi har god dialog med næringslivet i Bindal og så langt har dette ikke vært et problem. Mange ganger er det slik at bedrifter har enda strengere krav til smittevern enn hva vi krever. Det kan for eksempel gjelde oppdrettsnæringen. En ting er at vi har laget regler, men folk her har vært kjempeflinke og jeg vil berømme bindalingene som har fulgt de reglene som har vært og at de har vært veldig flinke med hygiene, sier Helstad.

Kjenner ikke Nord-Norge

Det har kommet sterk kritikk fra myndighetene for at Nord-Norge har valgt å beskytte seg ekstra for smitte sørfra. Blant annet er det slik at alle som har vært utenfor Helgeland må være i to uker karantene.

– Hvordan forholder du deg til kritikken om «søringkarantene»?

– Mange av kritikerne skjønner kanskje ikke hvordan Nord-Norge er geografisk. Det er store avstander og det har vært en vanvittig vinter med mange stengte veier. Hadde vi hatt mange syke folk hadde vi ikke klart å håndtere dette. Men at folk reagerer på at det er en buffersone mot sør skjønner jeg, medgir hun.

– Dere er Nordlands sørligste kommune, har det vært vanskelig å være en grensekommune?

– Nei, jeg synes ikke det har vært vanskelig. Vi må ha grensene åpne og vi har sagt til innbyggerne at dersom de må dra på timer på sykehus så må de gjøre dette, men vi har sagt at de skal dra rett hjem igjen. Nå er ikke tiden for å dra på Ikea, mener hun.

Etter at de innskjerpende karantenereglene ble gjort offentligkjent tirsdag ble ordføreren sittende i mange telefoner.

– Det var mange som syntes det var kjempestrenge regler som kom, men de som ringte til meg sa de syntes det var veldig bra at vi var strenge og tydelige. Samtidig er det sikkert også noen som synes et er vanskelig, men vi må ta hensyn til alle bindalingene, sier Helstad.

Håper de er klare

Kriseledelsen i kommunen møtes hver tirsdag, og de nye karantenereglene har varighet til og med tirsdag 7. april.

– Nå er dere, sammen med Vevelstad, eneste kommune på Sør-Helgeland uten påvist smitte hos innbyggerne. Er dere klare til å ta en situasjon med flere som blir smittet i kommunen?

– I den utstrekning jeg kan si vi er klare, så er vi det. Jeg vil berømme de som jobber i helsevesenet spesielt. Det er gjort en god jobb og en god planlegging. Dersom noen trenger å ligge skjermet, kan vi ta dem inn på en egen avdeling på sykehjemmet. Vi skulle renovere sykehjemmet og har tømt en avdeling. Dette prosjektet er nå lagt på is midlertidig, men vi har en avdeling som heldigvis ikke er ribbet for utstyr. Denne kan brukes om det blir behov som et slags mottak. I tillegg har vi testing utenfor rådhuset hvor to personer fra brannvesenet utfører testingen med masker og oksygentanker på ryggen slik at de ikke puster inn den samme luften som den de tester, forteller ordføreren i kommunen som foreløpig har stengt seg godt inne med karanteneregler både sørfra og nordfra.

