Fra klimakjeltring til heltestatus

Pluss

-Det har skjedd ting etter korona krisen. Det har vært en periode der man har følt seg som en klima kjeltring, der kua var synde bukken! Men nå er man heldigvis blitt mye mer verdsatt for den jobben man gjør, det ser ut som folk får øynene mer opp for at det er lurt med norsk landbruk,opplever sømnabonde Jan Kolsvik.